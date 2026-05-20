Kayserispor'un geleceği masaya yatırıldı

Kayseri protokolü, Süper Lig'den düşen sarı-kırmızılı kulübün geleceği için bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 11 yıl aradan sonra Trendyol Süper Lig'e veda eden Kayserispor'un geleceği için milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, oda ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç'ın başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda, kentin en önemli marka değerlerinden birisi olan sarı-kırmızılı kulübün geleceği, yeniden yapılanma süreci ve şehrin ortak dayanışma modeli ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, kentin ortak değeri olan Kayserispor için birlik ve beraberlik mesajı verdi. Toplantıya katılım sağlayan herkese teşekkür eden Büyükkılıç şöyle konuştu, “Kayserispor, bu şehrin vazgeçilmezi, olmazsa olmazıdır. Diğer takımımız Erciyes FK 38'e de başarılar diliyoruz. Dünya Spor Başkenti olan bu şehirde sporun önemli paydaşlarından birisidir. Buradan sürecin hızlı ilerlediğini, Kayserispor'un genel kurul kararı aldığını, 31 Mayıs itibarıyla kongre yapılacağını, çoğunluk sağlanmazsa 1 hafta sonra genel kurul yapılacağını, bu süreç içerisinde yeni bir listenin şekilleneceğini söyleyebiliriz. Yeni bir kulüp başkanı, yeni yönetim olacak”.

“Kayserispor'umuz Süper Lig'de devam etseydi çok daha iyiydi, o ayrı bir boyut. Ancak biz bir sezon sonunda tekrar Süper Lig'e nasıl çıkarız sorumluluğu ve kaygısındayız. Kayseri, Kayserispor'u sahiplendi, zaten sahipleniyordu ama bu defa daha farklı. Toplantıda, altyapıya önem verilmesi, kendi öz kaynaklarımızı sahiplenerek yol alınmasının önemi vurgulandı. Yeni kaynaklar oluşturulması yönünde önerilerde bulunuldu. Biz bunların hepsini önemsiyoruz, önerilere de açığız”. Büyükkılıç, Kayserispor için sürdürülebilir destek mekanizmaları oluşturulması ve kulübün yeniden güçlü yapıya kavuşması adına istişarelerin devam edeceğini sözlerine ekledi. 

Konya'nın kalbinde dönüşüm başladı! İşte tarihi aksta son durum
Konyaspor kupa için yola çıkıyor
Konya yolunda sürücülere kritik uyarı!
Konya dahil 17 ilde dev operasyon! 19 milyar liralık vurgun
Meram şehrin renklerine boyandı
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 20 Mayıs Çarşamba