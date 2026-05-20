Sivasspor'da başkanlık krizi!

1. Lig ekiplerinden Sivasspor Kulübünün olağan genel kurulunda aday çıkmayınca kulübün yönetimi geçici olarak divan kuruluna devredildi. Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, İl Emniyet Müdürü Ahmet Alaağaçlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, kulüp başkanı Burak Özçoban, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve delegelerin katılımıyla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda, yönetim ile denetim kurulu raporları okunup, bilanço ibra edildi. Vali Şimşek, burada yaptığı konuşmada, her zaman Sivasspor'un yanında olduğunu söyledi.

Sivasspor'un zor döneminde başkanlık görevini üstlenen Burak Özçoban'a teşekkür eden Şimşek, "Sivasspor yalnızca bir futbol takımı değil, bu şehrin ortak sevdası, birlik ve beraberliğimizin en güçlü sembollerinden birisidir" dedi. Kulüp Başkanı Özçoban da maliyetli futbolculardan çıkmak için zor bir dönem geçirdiklerini belirterek, "Bunun sonucunda transferlerimizi yaptık, kampımıza gittik, sonra lig başladı. Ligde iyi başlayamadık. Sonrasında sıkıntılı bir sürece girdik. Transfer yasakları, bahis olayları ile uğraştık. Play-off'u da 3-4 puanla kaçırdık. Gönül isterdi ki yeni bir yönetim kurup devam edelim ama şu anda şartlar bunu götürmemizi sağlamıyor. Bunun için de üzgünüz, Sivassporluyuz, kulübe 3 yıldır hizmet ediyorum. Buradan herkesten helallik istiyorum. Benim hakkım ne kadar geçtiyse helal olsun" diye konuştu.

Tüzük gereği yeni yönetim seçilemediği için kulübün yönetimi geçici olarak divan kuruluna devredildi. Divan kurulu başkanı Ali Yavuz ile üyeler Kemal Çağlayan, Ali İzgi ve Cafer Kaplan'ın önümüzdeki günlerde yeni genel kurul tarihini belirlemesi bekleniyor. Divanın yaklaşık 15 gün içerisinde olağanüstü genel kurul kararı alacağı öğrenildi.