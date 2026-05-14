Kayseri-Konya maçına kadın hakem atandı
Trendyol Süper Lig’de 34. ve son hafta maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu. TFF Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 17 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de oynanacak Kayserispor-Konyaspor müsabakasını Ankara bölgesi hakemi Melek Dakan yönetecek. Serdar Osman Akarsu ve Kürşathan Akın ise yardımcı hakem olarak atandı. Ayberk Demirtaş da dördüncü hakem olarak görev yapacak.