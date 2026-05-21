Kayseri'de TÜBİTAK başarısı: 18 projenin 18'i kabul edildi

Kayseri Ömer Serpil Özberber Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nun TÜBİTAK4006 Proje Fuarı için başvuruda bulunduğu 18 projenin tamamı kabul edildi.

Ömer Serpil Özberber Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nun TÜBİTAK 4006 Proje Fuarı için başvuruda bulunduğu 18 proje kabul gördü. Kabul edilen projeler, okulda düzenlenen fuarda tanıtıldı. Türkiye Yüzyılı'na uygun gençlerin yetişmesini amaçladıklarını kaydeden Ömer Serpil Özberber Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Celil Okur; "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nı düzenlemiş bulunuyoruz. Toplam 18 projeyle müracaat ettiğimiz TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na projelerimizin tamamı kabul edilmiş oldu. Bu manada fen ve teknoloji ile inşa edeceğimiz Türkiye yüzyılında okulumuz önemli bir başarıya imza attı diyebiliriz. Aynı zamanda öğrencilerimiz bilimsel merakı, öğrenen, araştıran, düşünen ve düşündüğünü de yorumlayabilen bir nesil yetiştirme adına bu faaliyetin önemli olduğunu değerlendiriyorum. Projelerde emeği geçen bütün öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu fuarın Türkiye yüzyılı politikalarına uygun gençlerin yetişmesine, hayallerin gerçekleşmesine vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Fuara katılanlar, öğrencilerin geliştirdiği projeleri stantlarında inceleyerek bilgi alma imkanı buldu.

