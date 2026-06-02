Karatay'da yıl sonu coşkusu! Müzik dinletileri geceye damga vurdu

Karatay Belediyesi tarafından çocukların ve gençlerin bilim, kültür, sanat ve el becerileri alanlarında gelişimlerine katkı sunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Karatay Kültür ve Sanat Akademisi’nde bahar dönemi eğitimleri tamamlandı. Dönem sonunda düzenlenen kapanış programı, birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu.

Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, 15 hafta boyunca eğitim alan kursiyerler dönem boyunca ortaya koydukları çalışmaları ve sahne gösterilerini davetlilerin beğenisine sundu.

Karatay Kültür ve Sanat Akademisi’nde bahar dönemi boyunca 973 öğrenciye; Ahşap, Akıl ve Zeka Oyunları, Bilişim, Çini ve Seramik, Drama, Müzik, Okuma, Resim, Dil Atölyesi ile Diksiyon ve Seslendirme alanlarında ücretsiz eğitimler verildi.

BAHAR DÖNEMİ SERGİSİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Kapanış programı kapsamında ilk olarak öğrencilerin dönem boyunca hazırladığı çalışmaların yer aldığı sergilerin açılışı gerçekleştirildi. Resim Sergisi, Çini ve Seramik Sergisi, Ahşap Sergisi ile Robotik Kodlama Proje Sergisi başta olmak üzere birçok farklı alanda hazırlanan eserler katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi.

MUHTEŞEM SAHNE PERFORMANSLARI

Programın devamında öğrenciler sahne performanslarıyla büyük beğeni topladı. Tiyatro gösterileri, müzik atölyesi dinletileri, koro performansları ile diksiyon ve seslendirme atölyesi öğrencilerinin şiir dinletileri geceye renk kattı.

Diksiyon ve Seslendirme Atölyesi öğrencileri tarafından Nurullah Genç’in “Yağmur” adlı şiiri seslendirilirken, Tiyatro Kulübü öğrencilerinin sahnelediği “Boğaç Han” isimli oyun izleyicilerden tam not aldı.

MÜZİK DİNLETİLERİ GECEYE DAMGA VURDU

Müzik atölyelerinde eğitim alan öğrencilerin performansları da izleyenlerden büyük alkış aldı. Ney Atölyesi öğrencileri “Şol Cennetin Irmakları” ve “Yemen Türküsü” eserlerini seslendirirken, piyano öğrencileri “Melodi” ve “Bourre”, keman öğrencileri ise “Rasputin” ve çeşitli etüt eserlerini başarıyla icra etti.

Gitar Atölyesi öğrencileri “Kara Sevda”, “Hayat Bayram Olsa”, “Beni Aşka İnandır” ve “Aklımı Geri Ver” eserlerini seslendirirken, Karatay Kültür ve Sanat Akademisi Korosu da “Gesi Bağları”, “Uzun İnce Bir Yoldayız”, “Deniz Üstü Köpürür”, “Hacel Obası” ve “Dam Başında Sarı Çiçek” eserleriyle programa katılanlara unutulmaz anlar yaşattı.

BAŞKAN KILCA ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ

Kapanış programına katılan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, program öncesinde öğrencilerin dönem boyunca hazırladığı eserlerin yer aldığı sergileri gezdi. Resim, çini-seramik, ahşap ve robotik kodlama alanlarında hazırlanan çalışmaları tek tek inceleyen Başkan Kılca, öğrencilerden eserleri hakkında bilgi aldı. Daha sonra salona geçen Kılca, öğrencilerin tiyatro, müzik ve şiir dinletilerinden oluşan sahne performanslarını izleyerek heyecanlarına ortak oldu.

Öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmalardan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Hasan Kılca, emeği geçen öğrencilere, ailelere ve eğitmenlere teşekkür etti. Başkan Kılca, “Hep beraber çok güzel çalışmışlar, tebrik ediyorum. Ailelerini kutluyorum. Hocalarımızı tebrik ediyorum. Karatay Belediyesi olarak Kültür ve Sanat Akademimizde, gençlik merkezlerimizde ve diğer alanlarımızda çocuklarımızın ve gençlerimizin güzel etkinliklerle buluşmasına vesile oluyoruz.” dedi.

Çocukların yalnızca kültür ve sanat alanında değil; spor, bilim ve teknoloji alanlarında da önemli başarılara imza attığını belirten Başkan Kılca, yakın zamanda düzenlenen okullar arası spor müsabakaları ile Robotofest Konya’da elde edilen başarıları hatırlattı.

“ÖĞRENCİLERİMİZ BİZLERİ GURURLANDIRDI”

Kültür ve Sanat Akademisi’nde ortaya çıkan eserlerin ve sahne performanslarının kendilerini gururlandırdığını vurgulayan Kılca, “Bugün burada çocuklarımızın ve gençlerimizin yaptığı faaliyetleri, sergilerdeki çalışmaları, tiyatro ve diğer etkinlikleri görünce bizler de mutlu oluyoruz. Her şey geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimiz için. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir.” ifadelerini kullandı.

Şehirlerin imar edilmesi kadar nesillerin ihyasının da önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Hasan Kılca, çocukların iyi yetişmesi ve geleceğe güçlü şekilde hazırlanması için çalışmaya devam edeceklerini belirterek şunları söyledi: “Şehirleri imar edebilirsiniz ama neslin ihyası da oldukça önemli. Çocuklarımızın kötü alışkanlıklardan uzak, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesi çok kıymetli. Biz de onların her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz. Velilerimizi kutluyorum. Çocuklarımıza emek veriyor, onları her alanda destekliyorsunuz. Biz de sizlerin yanında olarak gençlerimize katkı sunmaya gayret ediyoruz. Çocuklarımız bu ülkenin geleceği. Onları baş tacı etmek için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.”