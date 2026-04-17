Kahramanmaraş'ta katliamın yaşandığı okul kapatılıyor
Kahramanmaraş'ta 9 kişinin can verdiği okul katliamının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu kapatıldı.
Okulun önünde basın açıklaması yapan CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile görüştüklerini ifade edip pazartesiden itibaren Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitimin yapılmayacağını açıkladıklarını iletti.
Valilik kaynakları ise okulda pazartesi günü itibarıyla eğitim öğretimin yapılmayacağını, burada eğitim gören öğrencilerin ise başka okullara dağıtılacağını açıkladı.
Karar, öğrencilerin psikolojilerinin daha fazla etkilenmemesi için alındı.