Kadın Milliler, Avrupa ikincisi

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlar kategorisinde takım halinde ikinci oldu

Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haberin Özeti

  • Türkiye, Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde takım halinde Avrupa ikincisi oldu.
  • Milli güreşçiler şampiyonada 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanırken, Nesrin Baş 68 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.
  • Evin Demirhan Yavuz ve Elvira Süleyman Kamaloğlu gümüş, Buse Tosun Çavuşoğlu, Tuba Demir ve Beyza Nur Akkuş ise bronz madalya elde etti.

Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlar kategorisinde takım halinde ikinci oldu. Başkent Tiran'daki şampiyonada kadınlar kategorisinde müsabakalar sona erdi. Kadın milli güreşçiler, şampiyonada 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı. Takım halinde Ukrayna (193 puan) şampiyon olurken, Türkiye (122 puan) ikinci, Polonya (114 puan) ise üçüncü sırayı elde etti.

Kadınlar 68 kiloda altın madalya kazanan Nesrin Baş, kariyerinde büyüklerde ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Milli güreşçiler Evin Demirhan Yavuz (50 kilo) ve Elvira Süleyman Kamaloğlu (57 kilo), gümüş madalyanın sahibi oldu. Buse Tosun Çavuşoğlu (72 kilo), Tuba Demir (55 kilo) ve Beyza Nur Akkuş (65 kilo) ise organizasyonu bronz madalyayla tamamladı. Ay-yıldızlı sporculardan Evin ve Buse, Avrupa şampiyonalarındaki madalya sayısını 7'ye çıkardı. Tuba ve Beyza Nur ise organizasyonda büyüklerde ilk madalyasını kazandı.

Madalya tablosu

Altın: Nesrin Baş (68 kilo)
Gümüş: Evin Demirhan Yavuz (50 kilo), Elvira Süleyman Kamaloğlu (57 kilo)
Bronz: Tuba Demir (55 kilo), Beyza Nur Akkuş (65 kilo), Buse Tosun Çavuşoğlu (72 kilo). 

