Süper Lig'de 32. haftanın programı! Rize-Konya maçı ne zaman?
Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın programı açıklandı. TFF’den yapılan açıklamaya göre Rizespor-Konyaspor mücadelesi 1 Mayıs Cuma günü oynanacak. Çaykur Didi Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 17.00’de başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde 32. haftanın müsabaka programı şöyle…
1 Mayıs Cuma:
17.00 Rizespor-Konyaspor
20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş
2 Mayıs Cumartesi:
20.00 Fenerbahçe-Başakşehir
20.00 Trabzonspor-Göztepe
20.00 Samsunspor-Galatasaray
3 Mayıs Pazar:
20.00 Kayserispor-Eyüpspor
20.00 Antalyaspor-Alanyaspor
20.00 Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği
20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor