İYİ Parti Konya'dan Anneler Günü mesajı

İYİ Parti Konya İl Başkanı Ali Anlaş Anneler Günüyle ilgili mesaj yayımladığı mesajında tüm annelerin gününü kutladı. Ali anlaş mesajında tüm annelerin bu özel ve anlamlı gününü kutlayarak, “Bugün, hayatımıza anlam katan, sevgisiyle yolumuzu aydınlatan, emeğiyle bizleri hayata hazırlayan annelerimizi onurlandırdığımız çok özel bir gündür.

Bu gün, annelerimize olan sevgimizi, saygımızı ve minnettarlığımızı bir kez daha dile getirmek için kıymetli bir fırsattır. Anne olmak, sadece bir can dünyaya getirmek değil; o canı sevgiyle, sabırla, fedakârlıkla büyütmektir. Anne olmak, bir ömrü adamak, gecesini gündüzüne katmak, her şartta evladının yanında olabilmektir. Bu anlamda annelerimizin hayatlarını kolaylaştırmak, onları toplumda hak ettikleri yere taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Annelerimiz olan kadınlarımızın işte, siyasette, eğitimde, hayatın her alanında güçlü bir şekilde var olmasını savunuyoruz. Aynı zamanda güçlü kadın, güçlü anne demektir. Güçlü anneler ise güçlü bir toplumun temelidir. Çünkü biliyoruz ki kadın güçlü olursa, aile güçlü olur; aile güçlü olursa, toplum ayakta kalır.

Annelik kutsaldır; ama bu kutsallık kadını yalnızlaştırmamalı, yormamalı, yok saymamalıdır. Bu özel günde, çocukları için gece gündüz demeden çalışan, onların geleceği için kendinden veren tüm annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Yüreği evlat acısıyla yanan annelerin derin acılarını paylaşıyor, onları sevgiyle anıyoruz.

Bu duygu ve düşünceyle Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanımı, şehit annelerimizi, koşulsuz sevgisiyle güç vererek aramızda olan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun”şeklinde konuştu.