İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ulusoy Konya'da konuştu

İYİ Parti Konya İl Başkanlığında gerçekleştirilen Kurban Bayramı bayramlaşma programına, İYİ Parti Konya İl Başkanı Ali Anlaş, İYİ Parti Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy, GİK Üyesi Mevlüt Uyanık, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kollarıyla çok sayıda partili katıldı. Programda konuşan, İYİ Parti Konya İl Başkanı Ali Anlaş, “Sizlerin ve milletimizin Kurban bayramını kutluyoruz.

Bu bayram Türkiye’nin gündemini oluşturan Ana muhalefet partisi CHP’ye yönelik mutlak ve butlan kararını doğru bulmuyoruz. Bu karar demokrasiye ve hukuka aykırı olduğu kadar, Türk siyasetini de her anlamda olumsuz etkileyecektir”ifadelerini kullandı. İYİ Parti Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kadir Ulusoy konuşmasında CHP’ye yönelik mutlan ve butlan kararının demokrasiye ve hukuka aykırı bir karar olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’de tek adam rejimi uzun zamandır kendi isteği gibi bir sistem geliştirirken, Ana muhalefet Partisi CHP ve diğer muhalefet partileri yönelik her türlü hukuksuzluğa yaparak dizayn ediyor. İktidar devlet yönetimini siyasallaştırdı. Muhalefete de yön veriyor. Belediyeleri, milletvekillerini transfer ediyor.

Türk siyasetinin önünü tıkayın, demokrasiye ve hukuka aykırı olan mutlak, butlan ve her türlü kayyumu İyi Parti olarak doğru bulmuyoruz.”şeklinde konuştu. Türkiye’de iktidarın acımasız tavrına karşı bütünleşmiş bir muhalefet anlayışıyla bir araya gelinmesi gerektiğini ifade eden Kadir Ulusoy, “Türkiye iktidarın demokrasiyi ve hukuku tanımadığı bir süreç yaşıyor.

Bu süreçte muhalefet partilerinin bütünleştirilmiş bir muhalefet anlayışıyla bir araya gelerek hareket etmelidir. İYİ Parti olarak ortak akılın çalıştırılmasını istiyoruz. Bütünleşmiş muhalefetin merkezinde olacağız. İYİ Parti gelinen süreçte bir umut oldu. Hiçbir şekilde yalan söylemeden Türkiye’nin her yerinde aynı şeyleri konuşuyoruz. Halkın içinde rahat dolaşan tek partiyiz.

Akıllarını teslim eden değil, aklıyla ülkemizin geleceğini düşünen vatandaşlarımızla bir olacağız. Cumhurbaşkanı adayı konusunda partimizin bir cumhurbaşkanı adayı olacak. Bütünleşik muhalefeti bir Cumhurbaşkanı adayı ve iktidar alternatifi etrafında birleştireceğiz. İktidarın tuzağına düşmeyen tek parti olarak, Türkiye’yi yönetmeye ve tek adam rejimini sona erdirmeye talibiz. Milli vicdanımız ve Milli aklımızla hareket edeceğiz. Ülkemizin son cephesi İYİ Partidir”dedi.