Gönül Gözü, yüzleri güldürdü

Gönül Gözü Derneği tarafından, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarıyla Akşehir Özel Umut Evim Bakım Merkezi’nde kalan engelli bireyler ile Akşehir Nasreddin Hoca Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan toplam 211 çocuğa bayram sevinci yaşatıldı.

Etkinlik kapsamında ilk olarak Akşehir Özel Umut Evim Bakım Merkezi ziyaret edildi. Programa Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Kalkan ve yönetim kurulu üyeleri, Gönül Gözü Derneği Genel Başkanı Devriş Ahmet Şahin, Tunçez ve Aile Dostları Kültür Dayanışma Başkanı Sait Tunçez ile Gönül Gözü Derneği Akşehir Temsilcisi Kürşad Tuncalı katıldı.

Ziyarette Akşehir Özel Umut Evim Bakım Merkezi Müdürü Tuğba Ersoy tarafından merkezin faaliyetleri hakkında heyete bilgi verildi. Daha sonra bakım merkezi bahçesinde düzenlenen programda çocuklara bayramlık kıyafetleri tek tek dağıtıldı. Bayramlıklarını alan çocukların yaşadığı mutluluk yüzlerine yansırken, program boyunca renkli ve duygu dolu anlar yaşandı.

Programda konuşan Gönül Gözü Derneği Genel Başkanı Devriş Ahmet Şahin, dernek olarak yaklaşık 15 yıldır engelli bireyler ve dezavantajlı gruplara yönelik sosyal projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu bayram öncesinde de Akşehir Ticaret ve Sanayi Odamızın destekleriyle ‘Çocuklar Bayram Etsin’ etkinliğini düzenledik. Çocuklarımızın bayram sevincine ortak olmak ve onlara güzel bir gün yaşatmak istedik. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz”şeklinde konuştu.

Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Kalkan ise sosyal dayanışmanın önemine dikkat çekerek, “Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Meclisi olarak derneğimizin düzenlediği sosyal sorumluluk faaliyetlerine her zaman destek veriyoruz. Bugün de çocuklarımızın bayram öncesinde mutlu olmalarına katkı sunmak istedik. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk her şeye değer”ifadelerini kullandı.

Akşehir Özel Umut Evim Bakım Merkezi Müdürü Tuğba Ersoy da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, “Çocuklarımızı çok mutlu ettiniz. Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuz oluyor. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz”dedi.

Programın ikinci bölümünde heyet, Akşehir Nasreddin Hoca Çocuk Evleri Sitesi’ni ziyaret etti. Burada kalan çocuklara da bayramlık kıyafetleri teslim edilirken çocuklarla yakından ilgilenildi.