İşte Konyaspor'un Yhoan kararı!

Tümosan Konyaspor’da sezonun sona ermesiyle birlikte takımda kalacak ve gidecek isimler de belli olmaya başladı. Geçen sezon takıma katılan sağ bek Yhoan Andzouna’nın takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ve yönetimin de teklif gelmesi halinde transferine onay vereceği bildirildi. Sezona iyi başlamasına karşın ikinci devrede yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle gözden düşen Yhoan için Konyaspor yönetiminin gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi. Yhoan Andzouna için ara transferde de teklifler gelmiş ancak mevkideki sıkıntı nedeniyle değerlendirmeye alınmamıştı. Konyaspor yönetiminin, teknik patron İlhan Palut’un da gözüne giremeyen Yhoan’ın gitmek istemesi halinde takımda kalması için ısrarcı olmayacağı gelen bilgiler arasında.