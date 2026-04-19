İşte Konya BŞ.'nin play-off'taki rakibi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi’nde 34. haftanın tamamlanmasının ardından normal sezon, Çayırova Belediyesi’nin şampiyonluğu ile sonuçlanırken play-in ve play-off çeyrek final eşleşmeleri belirlendi. Ligde play-in turunda K.Maraş İstiklalspor ile TED Ankara Kolejliler arasında oynanacak maçın galibi doğrudan çeyrek finale yükselerek Gaziantep Basketbol’un rakibi olacak. Karşılaşmayı kaybeden ekip ise Pizzabulls Cedi Osman Basketbol ile Darüşşafaka Lassa maçının galibiyle son çeyrek final bileti için karşılaşacak; bu eşleşmeden galip çıkan takım ise play-off çeyrek finalinde Parmos Bordo BK ile eşleşecek.

Konya Büyükşehir’in rakibi Fenerbahçe

Normal sezonu dördüncü sırada tamamlayan Konya Büyükşehir Belediyespor’un play-off’taki rakibi Fenerbahçe Koleji oldu. Play-off çeyrek final eşleşmelerinde iki maç kazanan takımlar yarı finale yükselecek. TBL'de play-in ve play-off çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu…

Play-in

K.Maraş İstiklalspor-TED Ankara Kolejliler

Pizzabulls Cedi Osman Basketbol-Darüşşafaka Lassa

Play-off çeyrek final

Bordo BK-Play-in’den gelecek takım

Gaziantep Basketbol-(İstiklalspor- TED Ankara Kolejliler galibi)

Konya Büyükşehir Belediyesi-Fenerbahçe Koleji

Ormanspor-Göztepe