İlhan Palut, Konyaspor'a gelir getirecek projeyi inceledi

Konyaspor’u mali anlamda büyük katkı sağlayacak Yeşil-Beyaz Sanayi Sitesi büyük ilgi görüyor. Konyaspor’un geleceğini kurtaracak ve kulübe mali anlamda büyük katkı sağlayacak Yeşil-Beyaz Sanayi Sitesi projesi Konya’da büyük ses getirdi. Türkiye’de örnek projelerden olan Yeşil-Beyaz Sanayi Sitesi’nde 1510 dükkanın satışları geçtiğimiz ay başlamıştı.

‘Şehrin Takımından İlham Alan Büyük Yatırım’ sloganı ile başlatılan ve büyük ilgi gören projenin Aslım Caddesi’ndeki satış ofisine her gün önemli ziyaretler yapılıyor. Son olarak Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut da satış ofisini ziyaret etti. Başkan Ömer Atiker ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette Palut, proje hakkında detaylı bilgiler aldı.

Konya’nın yeni üretim merkezi olmaya hazırlanan Yeşil Beyaz Sanayi Sitesi, güçlü altyapısı, lokasyonu, modern mimarisi ve geniş kullanım alanları ile yatırımcılarını bekliyor. 300 bin metrekarelik dev alanda inşaa edilecek projenin kooperatifinde Konyasporlu yöneticiler yer alıyor. Bu da yatırımcılar için önemli bir güvence olarak dikkati çekiyor. Konya’nın en büyük sanayi projelerinden biri olacak Yeşil Beyaz Sanayi Sitesi; üretimin, ticaretin ve yatırımın geleceğini yeniden şekillendirecek.