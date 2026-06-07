Süper Lig'de Konya'dan hakem var mı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon görev alacak hakemlerini açıkladı. TFF, Merkez Hakem Kurulu'nun belirlediği 2026-2027 sezonu hakem klasmanlarını duyurdu. Konyalı üst klasman hakemi Raşit Yorgancılar yine listede yer aldı. Yorgancılar, geçen sezon Süper Lig’de maç alamadı ve sadece Trendyol 1. Lig’de düdük çaldı. Doktor olan Konyalı hakem, 2025-2026 sezonunda 1. Lig’de 8, 2. Lig’de 3, 3. Lig’de 2 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 1 maçta orta hakem olarak düdük çaldı.

Üst klasman hakem listesinde Konyalı olan Mehmet Türkmen de İstanbul bölgesi hakemi olarak yer aldı. FIFA kokartı olan Türkmen, memleketinin takımı Konyaspor’un maçlarında görevlendirilmiyor. UEFA tarafından Avrupa’da da görevlendirilen 34 yaşındaki hakem, geçen sezon Süper Lig’de 18 maçta düdük çaldı. Türkmen, 24 Mayıs’ta Konya’da Çorum FK ile Esenler Erokspor arasında oynanan Trendyol 1. Lig finalini de yönetmişti.

Üst klasman hakemleri şöyle: Zorbay Küçük (Adana), Doğukan Yıldırım (Adana), Kadir Sağlam (Ankara), Burak Olcar (Ankara), Burak Pakkan (Ankara), Burak Demirkıran (Ankara), Alper Akarsu (Ankara), Gürcan Hasova (Ankara), Emre Kaan Çalışkan (Ankara), Burak Kamalak (Ankara), Batuhan Kolak (Antalya), Ömer Faruk Turtay (Antalya), İbrahim Güner (Antalya), Kaan Kara (Aydın), Adnan Deniz Kayatepe (Balıkesir), Oğuzhan Çakır (Balıkesir), Cihan Aydın (Bursa), Birkan Altındaş (Bursa).

Ali Şansalan (Çanakkale), Ümit Öztürk (Denizli), Turgut Doman (Eskişehir), Ali Yılmaz (Gaziantep), Çağdaş Altay (İstanbul), İlker Yasin Avcı (İstanbul), Ömer Tolga Güldibi (İstanbul), Abdullah Buğra Taşkınsoy (İstanbul), Ozan Ergün (İstanbul), Mehmet Türkmen (İstanbul), Süleyman Bahadır (İstanbul), Melih Aldemir (İstanbul), Oğuzhan Gökçen (İstanbul), Emrullah Baydar (İstanbul), Halil Umut Meler (İzmir), Yiğit Arslan (İzmir), Davut Dakul Çelik (İzmir), Direnç Tonusluoğlu (İzmir), Berkay Erdemir (İzmir).

Reşat Onur Coşkunses (İzmir), Fatih Tokail (İzmir), Ayberk Demirbaş (İzmir), Muhammet Alperen Çopur (İzmir), Mustafa Hakan Belder (Karabük), Raşit Yorgancılar (Konya), Oğuzhan Aksu (Mersin), Hakan Ülker (Muğla), Emre Kargın (Muğla), Muhammet Ali Metoğlu (Rize), Yücel Büyük (Rize), Atilla Karaoğlan (Sakarya), Erdem Mertoğon).