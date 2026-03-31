  İlhan Palut: Kalbimiz milli takımla birlikte

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, bugün oynanacak Kosova-Türkiye maçıyla ilgili görüşlerini açıklayarak, 'Kalbimiz onlarla olacak. Favori biziz ancak dikkatli olmalıyız. Tabiri caizse Kosova ters bir takım' ifadelerine yer verdi

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, bugün oynanacak Kosova-Türkiye maçıyla ilgili görüşlerini açıklayarak, “Kalbimiz onlarla olacak. Favori biziz ancak dikkatli olmalıyız. Tabiri caizse Kosova ters bir takım” ifadelerine yer vererek şöyle konuştu.

“Milli maç için hepimiz heyecanlıyız. Bence Romanya maçını hakimiyetimizde geçen bir oyunla kazandık. Eleme maçlarında inanılmaz pozisyonlar, oyunun koptuğu anları görmek çok mümkün değil. Çünkü çok dikkatli olmanız gereken maçlar. Slovakya-Kosova maçını da izledim. Belki hepimiz kağıt üstünde Kosova ile eşleşsek daha iyi olur diye bakıyorduk. Ancak tabiri caizse çok ters bir takım olduğunu birçok kez gösterdi. Hiçbir maç kolay değil, çok zir bir ambiyans bizi bekleyecek Kosova’da. Stadın fiziki şartları da bizim oyuncuların çok alıştığı şartlara benzemiyor”.

Palut'tan yeni sezon planlamasıyla ilgili flaş cevap
Bu Habere de Bak
Palut’tan yeni sezon planlamasıyla ilgili flaş cevap

“Acaba motivasyon sıkıntısı yaşatabilir mi, bunlar dikkat etmemiz gereken etmenler. Ancak çok iyi bir ve altın jenerasyonumuz var. Montella ile uyumları çok iyi. Maça hakim olan taraf kesinlikle Türkiye olacak, çok dikkatli ve saygı duyarak bir oyun sonucunda favoriyiz ve gerçekten böyle bir takımı yakalamışken, böyle çok tecrübeli bir takım yakalamışken sadece Dünya Kupası’na gitmek değil, orada da tarihe geçecek ve göğsümüzü kabartacak bir başarı umuyoruz. Tüm ekibe ve futbolculara başarılar diliyorum. Kalbimiz onlarla olacak”.

Konyaspor teknik patronu Palut: Samsunspor flaş bir takım
Konyaspor teknik patronu Palut: Samsunspor flaş bir takım
KSO'dan sanayide büyük dönüşüm planı
KSO’dan sanayide büyük dönüşüm planı
KSO uyardı: Hammaddede hem zam hem tedarik sorunu!
KSO uyardı: Hammaddede hem zam hem tedarik sorunu!
Konya'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Konya'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı
Konya dahil 8 ilde bozuk et operasyonu: 30 gözaltı
Konya dahil 8 ilde bozuk et operasyonu: 30 gözaltı
Erkoyuncu: Konya Ovası'na dış havzadan su temini şart
Erkoyuncu: Konya Ovası’na dış havzadan su temini şart