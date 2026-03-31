İlhan Palut: Kalbimiz milli takımla birlikte

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, bugün oynanacak Kosova-Türkiye maçıyla ilgili görüşlerini açıklayarak, “Kalbimiz onlarla olacak. Favori biziz ancak dikkatli olmalıyız. Tabiri caizse Kosova ters bir takım” ifadelerine yer vererek şöyle konuştu.

“Milli maç için hepimiz heyecanlıyız. Bence Romanya maçını hakimiyetimizde geçen bir oyunla kazandık. Eleme maçlarında inanılmaz pozisyonlar, oyunun koptuğu anları görmek çok mümkün değil. Çünkü çok dikkatli olmanız gereken maçlar. Slovakya-Kosova maçını da izledim. Belki hepimiz kağıt üstünde Kosova ile eşleşsek daha iyi olur diye bakıyorduk. Ancak tabiri caizse çok ters bir takım olduğunu birçok kez gösterdi. Hiçbir maç kolay değil, çok zir bir ambiyans bizi bekleyecek Kosova’da. Stadın fiziki şartları da bizim oyuncuların çok alıştığı şartlara benzemiyor”.

“Acaba motivasyon sıkıntısı yaşatabilir mi, bunlar dikkat etmemiz gereken etmenler. Ancak çok iyi bir ve altın jenerasyonumuz var. Montella ile uyumları çok iyi. Maça hakim olan taraf kesinlikle Türkiye olacak, çok dikkatli ve saygı duyarak bir oyun sonucunda favoriyiz ve gerçekten böyle bir takımı yakalamışken, böyle çok tecrübeli bir takım yakalamışken sadece Dünya Kupası’na gitmek değil, orada da tarihe geçecek ve göğsümüzü kabartacak bir başarı umuyoruz. Tüm ekibe ve futbolculara başarılar diliyorum. Kalbimiz onlarla olacak”.