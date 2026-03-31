Palut'tan yeni sezon planlamasıyla ilgili flaş cevap

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Samsunspor maçı açıklamalarının yanı sıra yeni sezon yapılanmasıyla ilgili gelen soruya cevap verdi. Şu an için tek düşüncelerinin ligde rahatlamak ve üzerlerinde baskıyı kaldırmak olduğunu belirten İlhan Palut şöyle konuştu.

“Takımı tanıma sürecimiz gün ve gün devam ediyor, bu bitmeyen bir süreç. Her gün yeni bir şeyler görebiliriz, her gün aklımızda yeni bir şeyler canlanabilir. Ancak hepimiz ligin şu anki durumunu biliyoruz. Şu anda biz bir an evvel gerekli puanları alıp, bahsedilen planlamalara net bir motivasyonla başlamak istiyoruz. Ama şu an böyle bir konuşma veya toplantı olsa, bilgi sahibi değil miyiz, evet bilgi sahibiyiz ancak ne başkanımız, ne yönetim kurulumuz, ne de ben bugün onun için bir mesai harcamıyoruz”.

“Bir an önce gerekli puanları alıp, bizim ve camianın üzerindeki baskıyı ortadan kaldırmak istiyoruz ama önemsiz mi, planlamalar çok mu geç yapılmalı, tabi ki hayır. Bu da önemli ancak kısa sürede istediklerimizi yapıp bu konuya tam motivasyonla eğileceğiz. Her maça kazanmak için çıkacağız. Bu benim genel futbola bakış açım. Maçın sonucu ne olursa olsun insan kazanmak istiyor”.

“Onun için ‘şu kadar puan bize yeter, bu kadar puanı almasak da olur’ yaklaşımım hiçbir zaman olmadı. Tabiki her maçı kazanmak bazen mümkün olmuyor. Ligin sıralaması şu an için tek tek düşündüğümüz gerekli puanları alıp, bir kere alt sıralarla bağımızı koparmak. Bunu başardıktan sonra kalan maçlara da kazanmak için çıkacağız ve tabiki ligin sonunda hem bizim için, hem şehir için, hem de oyuncular için ligi ne kadar yüksem sıralamada bitirirsek o kadar iyi. Ama bugünün kontrasyonu rahatlamak”.