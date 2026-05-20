İl Müftülüğünde dijitalleşen çağda anlamlı seminer

Konya İl Müftülüğünde 15-21 Mayıs Aile Haftası etkinlikleri kapsamında İl Müftü Yardımcısı Dr. Betül Şimşek Öztürk öncülüğünde 'Dijital Dünyada Çocuk ve Aile' konulu seminer düzenlendi. Seminerde dijitalleşen çağda çocukların eğitimi üzerine önemli bilgiler verildi.

Şerife KayaEditör
Konya İl Müftülüğü’nde 15-21 Mayıs Aile Haftası etkinlikleri kapsamında “Dijital Dünyada Çocuk ve Aile" konulu seminer gerçekleştirildi.

Seminer İl Müftü Yardımcısı Dr. Betül Şimşek Öztürk öncülüğünde düzenlendi. 

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan sosyal ve manevi destek protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen programa; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evlerinde görev yapan manevi destek personeli katılım sağladı.

Önemli Bilgiler Aktarıldı

Programda, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Derviş Dereli konuşmacı olarak yer aldı. 

Dereli gerçekleştirdiği sunumda; gelişen dijital çağda aile yapısının korunması, dijitalleşmenin çocukların psiko-sosyal ve manevi gelişimleri üzerindeki etkileri ile çocuk evlerinde kalan çocuklara yönelik yürütülen manevi rehberlik çalışmalarında dikkat edilmesi gereken hususlar üzerine kapsamlı bilgiler aktardı. 

Manevi destek personelinin mesleki gelişimlerine ve farkındalıklarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. 

Şerife Kaya

