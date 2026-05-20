Başkan Koç, hatim programına katıldı

Sarayönü’nda Fevzi Fatma Demirpolat Kur’an Kursu’nda Hatim Programı gerçekleştirildi. Programa Sarayönü Belediye Başkanı Necati Koç’ta katıldı.

Hatim programı hakkında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Fevzi Fatma Demirpolat Kur’an Kursu’nda düzenlenen hatim programı; Belediye Başkanımız Sayın Necati Koç, AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Alkan Bayram, İlçe Müftümüz Sayın Nizamettin Bayrakcı ve Dernek Başkanımız Sayın Ömer Tuncer’in katılımlarıyla gerçekleştirildi. Dua ile başlayan program, İstiklal Marşı’nın okunması ve öğrencilerimizin Kur’an-ı Kerim tilavetleri ile devam etti. Program kapsamında Kur’an-ı Kerim’e geçen öğrencilerimiz okuma gerçekleştirerek davetlilerden büyük beğeni aldı. Manevi atmosfer içerisinde gerçekleşen programda öğrencilerimize, Belediye Başkanımız Sayın Necati Koç ve İlçe Müftümüz Sayın Nizamettin Bayrakcı tarafından plaket ve hediyeleri takdim edildi. Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve dualarla tamamlanan programda emeği geçen hocalarımıza, öğrencilerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor, Rabbimden yapılan hatimleri kabul buyurmasını niyaz ediyoruz.”