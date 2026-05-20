Potanın Perileri'nin maç takvimi açıklandı
FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın maç programı belli oldu. Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre 4-13 Eylül tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacak turnuvada ay-yıldızlılar, C Grubu'nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile karşılaşacak. Millilerin gruptaki maç programı (TSİ) şöyle:
4 Eylül Cuma:
18.30 Belçika-Türkiye (Max-Schmeling-Halle)
6 Eylül Pazar:
12.30 Türkiye-Avustralya (Berlin Arena)
7 Eylül Pazartesi:
12.30 Porto Riko-Türkiye (Max-Schmeling-Halle)