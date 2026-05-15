İl Emniyet Müdürü Koç'tan anlamlı ziyaret
Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, Selçuklu Mediha Hasan Tahsin Alaylı Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Halil İbrahim Parlak ve Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürü Rifat Yerlikaya'yı ziyaret etti.
Konya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ziyaretlerine devam ediyor.
Müdür Koç önce Selçuklu Mediha Hasan Tahsin Alaylı Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileriyle bir araya gelerek eğitim hayatlarında başarı diledi.
Koç, Selçuklu Mediha Hasan Tahsin Alaylı Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileriyle buluştu. Gerçekleşen ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenilirken eğitim hayatına ilişkin başarı temennilerinde bulundu.
Koç, toplumun her kesimiyle güçlü iletişim kurmayı sürdüren emniyet teşkilatının çocukların yanında olmaya ve sosyal destek çalışmalarına devam edeceğini paylaştı.