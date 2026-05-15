Gençlerin kariyer yolculuğuna MEDAŞ dokunuşu
MEDAŞ, 13-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen KTO Karatay Üniversitesi Kariyer Fuarı'26'da yerini aldı.
İki gün boyunca fuar alanında öğrencilerle bir araya gelen MEDAŞ, şirket yapısı, kariyer fırsatları, staj imkanları ve çalışma alanları hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Öğrencilerin ilgi gösterdiği MEDAŞ standında, enerji sektörüne dair merak edilen sorular yanıtlanırken gençlerle birebir iletişim kurularak kariyer süreçlerine ilişkin deneyimler paylaşıldı.
Fuar kapsamında düzenlenen “Kariyerinde İlk Adım” oturumunda ise MEDAŞ çalışanları konuşmacı olarak öğrencilerle buluştu.
İnsan Kaynakları Kıdemli Uzmanı Beyza Sude Koç, Yazılım Müdürü Ömer Oruç, İş Analizi ve AR-GE Müdürü İhsan Önder ile Şebeke Planlama Müdürü Serhat Evin; kariyer yolculukları, sektör deneyimleri ve iş hayatına dair önemli başlıkları öğrencilerle paylaştı.