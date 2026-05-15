  • Haberler
  • Konya
  • Gençlerin kariyer yolculuğuna MEDAŞ dokunuşu

Gençlerin kariyer yolculuğuna MEDAŞ dokunuşu

MEDAŞ, 13-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen KTO Karatay Üniversitesi Kariyer Fuarı'26'da yerini aldı.

Gençlerin kariyer yolculuğuna MEDAŞ dokunuşu
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

İki gün boyunca fuar alanında öğrencilerle bir araya gelen MEDAŞ, şirket yapısı, kariyer fırsatları, staj imkanları ve çalışma alanları hakkında katılımcılara bilgi verdi. 

MEDAŞ, KTO Karatay Üniversitesi tarafından düzenlenen Kariyer Fuarı’26’da stant kurarak öğrencilerin kariyer planlarına destek oldu.

Öğrencilerin ilgi gösterdiği MEDAŞ standında, enerji sektörüne dair merak edilen sorular yanıtlanırken gençlerle birebir iletişim kurularak kariyer süreçlerine ilişkin deneyimler paylaşıldı.

Fuar kapsamında düzenlenen “Kariyerinde İlk Adım” oturumunda ise MEDAŞ çalışanları konuşmacı olarak öğrencilerle buluştu. 

İnsan kaynakları uzmanları ve birim müdürleri, fuar boyunca gençlerin enerji sektörüne dair merak ettiği tüm sorulara yanıt verdi.

İnsan Kaynakları Kıdemli Uzmanı Beyza Sude Koç, Yazılım Müdürü Ömer Oruç, İş Analizi ve AR-GE Müdürü İhsan Önder ile Şebeke Planlama Müdürü Serhat Evin; kariyer yolculukları, sektör deneyimleri ve iş hayatına dair önemli başlıkları öğrencilerle paylaştı.
 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'da atık avına çıktılar: 'Meram Çevre Kart' tanıtıldı
Konya'da atık avına çıktılar: 'Meram Çevre Kart' tanıtıldı
Merkez Bankası başkanı Konya'da! Karahan'dan Altay'a ziyaret
Merkez Bankası başkanı Konya’da! Karahan’dan Altay’a ziyaret
Konya'da vahim kaza! Çarptığı kadını ölüme terk etti
Konya'da vahim kaza! Çarptığı kadını ölüme terk etti
Konya yolunda feci kaza! Minibüs tırla çarpıştı
Konya yolunda feci kaza! Minibüs tırla çarpıştı
Konya dahil 33 ilde 8,7 milyar liralık vurgun! Suç örgütü çökertildi
Konya dahil 33 ilde 8,7 milyar liralık vurgun! Suç örgütü çökertildi
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 15 Mayıs Cuma günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 15 Mayıs Cuma günü