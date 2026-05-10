İHH'nın hedefi 3,5 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmak

Tüm 61 ülkede hisse bedeli 11.500 TL olarak belirlenirken, Gazze'ye enerji sorunları nedeniyle konserve ve dondurulmuş et ulaştırılacak.

“Kurban Kardeşliğe Çağrı” sloganıyla gerçekleştirilen organizasyon kapsamında İHH’nın, Türkiye dahil toplam 61 ülkede yaklaşık 3,5 milyon ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırmayı amaçladığını belirten Demirel, kurban ibadetinin yalnızca bir paylaşım değil; ümmet bilincini güçlendiren, kardeşliği pekiştiren ve mazlum coğrafyalarla gönül köprüleri kuran büyük bir iyilik seferberliği olduğunu vurguladı. Ali Demirel açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bugün dünyanın birçok bölgesinde insanlar savaşın, açlığın ve yokluğun gölgesinde yaşam mücadelesi vermektedir. Kurban bağışları sayesinde milyonlarca insan bayram sevincini yaşayabilmekte, yalnız olmadığını hissedebilmektedir. Kurban emanetleri; Gazze’den Afganistan’a, Afrika’dan Bosna Hersek’e, Azerbaycan’dan Kırgızistan’a kadar uzanan geniş bir coğrafyada ihtiyaç sahibi kardeşlerimize güvenle ulaştırılacaktır. Kurban; paylaşmanın, kardeşliği büyütmenin ve ümmet bilincini diri tutmanın en güçlü nişanelerinden biridir.”

61 Ülkede Faaliyet

Demirel, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın 2026 yılı kurban organizasyonunda Türkiye dahil faaliyet yürütülecek 61 ülkenin tamamında hisse bedelinin 11 bin 500 TL olarak sabit belirlendiğini ifade ederek, bu uygulamanın ülkeler arasında ayrım gözetmeksizin adalet anlayışının, kardeşlik hukukunun ve emanet bilincinin güçlü bir yansıması olduğunu söyledi.

İşgalci İsrail’in saldırıları nedeniyle Gazze’de enerji ve soğuk zincir altyapısında ciddi sorunlar yaşandığını belirten Demirel, bölgeye ulaştırılacak kurban bağışlarının konserve ve dondurulmuş şekilde hazırlanarak ihtiyaç sahibi ailelere en sağlıklı ve güvenli biçimde ulaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti. 2026 yılı kurban çalışmaları kapsamında vakıf tarafından Filistin’de 42 bin 735, Sudan’da ise 4 bin 200 hisse kurban dağıtımı planlanırken, yurt içinde de 1400 hisse kurban kesilmesi hedefleniyor. Vakıf, toplamda 86 bin 43 hisse kurbanı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı amaçlıyor.

Bağışlar Bayramın İkinci Gününe Kadar Devam Edecek

Kurban vekâletlerinin İHH Seydişehir Temsilciliği aracılığıyla ve 0536 322 83 03 numaralı telefon üzerinden verilebildiğini belirten Demirel, bağışların bayramın ikinci günü saat 23.59’a kadar kabul edilmeye devam edeceğini ifade etti. Hayırsever vatandaşları, Türkiye’de ve dünyanın farklı coğrafyalarında yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahiplerine umut olmaya davet eden Demirel, kurban bağışlarının yalnızca sofralara değil; gönüllere de bereket taşıdığını söyledi.

Kurban Çalışması Yapılacak Ülkeler

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2026 yılı kurban organizasyonu kapsamında Türkiye dahil 61 ülkede faaliyet yürütecek. Çalışma yapılacak ülkeler şöyle: Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Filistin, Irak, İran, Lübnan, Suriye, Ürdün, Yemen, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cibuti, Çad ve Orta Afrika Cumhuriyeti, Etiyopya, Fas, Fildişi Sahili, Gana, Gine, Güney Afrika, Kenya, Malavi, Mali, Moritanya, Nijer, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Uganda, Zimbabve, Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Tacikistan, Brezilya, Bangladeş, Endonezya, Filipinler (Bangsamoro), Hindistan, Kamboçya, Myanmar (Arakan), Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tayland (Patani), Vietnam, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan (Sancak ve Preşova) ve Ukrayna.