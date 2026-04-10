ICAPP 2026-2027'nin Kadın Kolları Başkanı Konyalı vekile verildi
Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) Kadın Kolu 9. Toplantısı, kadın siyasi liderleri İstanbul'da buluşturdu. CAPP 2026-2027'nin Kadın Kolları Başkanlığı, AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka'ya verildi.
Toplantıya, ICAPP Genel Sekreteri Oh Song, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, aralarında AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka'nın da bulunduğu milletvekilleri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, delegeler ve AK Parti Kadın Kolları üyeleri katıldı.
Açılış oturumu, Tuğba Işık Ercan'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka ve ICAPP Daimi Komitesi Başkanı Chung Eui-yong'a hediye takdim etmesi ve aile fotoğrafı çekimiyle son buldu.