Hull City Premier Lig'e yükseldi

Hull City, Championship Play-Off Finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yenip Premier Lig biletini aldı

Hull City Premier Lig'e yükseldi
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Championship Play-Off Finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yenip Premier Lig'e yükseldi. İngiltere Championship Play-Off Final müsabakasında, Hull City ile Middlesbrough karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0 mağlup eden Hull City Premier Lig'e yükseldi. Wembley'de oynanan karşılaşmada Hull City'ye galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Oliver McBurnie kaydetti. Championship'te daha önce ligi ilk iki sırada bitiren Coventry City ve Ipswich Town, Premier Lig'e doğrudan yükselmişti. 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Karataylı öğrenciler geziyle ödüllendirildi
Karataylı öğrenciler geziyle ödüllendirildi
Konyalılar dikkat! O tarihe kadar yapılmazsa ceza ödenecek
Konyalılar dikkat! O tarihe kadar yapılmazsa ceza ödenecek
Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı'dan Kurban Bayramı mesajı
Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı’dan Kurban Bayramı mesajı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bayram seferberliği
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bayram seferberliği
Başkan Altay'dan umre müjdesi! Şartları taşıyanlar ücretsiz gidecek
Başkan Altay'dan umre müjdesi! Şartları taşıyanlar ücretsiz gidecek
Konya'da korkutan araba yangını!
Konya'da korkutan araba yangını!