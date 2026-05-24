Konya'nın kadim geleneği okulda yaşatıldı

Konya’nın okullarında yağmur pilavı kültürü yaşatılmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde program düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Okulda pişirilen Yağmur pilavı ikramına Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Fatih Aydın, okul idarecileri, öğretmenler, veliler, öğrenciler, Karatay Sanayi Geliştirme ve Kalkındırma Derneği(KSGKD) Başkanı Ali Erdal ile Dernek Avukatı Bekir Akıncı katıldı.

Yapılan duadan sonra Yağmurluk pilavı etkinliğine katılanlara ikram edildi. Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Fatih Aydın, etkinlik hakkında açıklamada bulunarak, “Konya’da1896 yılında temeli atılan okulumuz, 1901 yılından beri mesleki eğitim hizmetini sürdürüyor.

Okulumuz yetiştirdiği mezunlarıyla, ülkemizde adından söz ettiren, bireylerin mesleki ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayan, ulusal ve uluslararası akredite edilmiş, bölgesinde ve ülkesinde saygın ve tercih edilen önder bir kurum olmak hedefiyle hizmetini sürdürüyor. Eğitimin yanında şehrimizin ve ülkemizin geleneklerini yaşatmak için çeşitli etkinler de düzenliyoruz.

Bu etkinliklerden birisi de Konya’mızın kadim kültürlerinden biri olan ‘Yağmurluk Pilavı’ geleneğini gençlerimize anlatmak ve yaşatmak adına güzel bir etkinlik gerçekleştirdik.”şeklinde konuştu.

Birlik ve Beraberliğimiz Daim Olsun

KSGKD Başkanı Ali Erdal Okulu Karatay Sanayiindeki meslek dallarıyla ilgili eğitim verilmesi amacıyla ziyaret ettiklerini belirterek, şu açıklamada bulundu; “Karatay Sanayi Geliştirme ve Kalkındırma derneği olarak Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Fatih Aydın’ı, Karatay sanayimizdeki mesleki dallardaki kalfaların ve çırakların eğitim alınması amacıyla ziyaret ettik.

Karatay sanayimizdeki kalfalar ve çırakların eğitilmesi için gerekenleri yapıyoruz. Bunun içinde mesleki ve teknik okullarımızı ile merkezlerimizi ziyaret ediyoruz. Bizi misafir eden Okul Müdürümüz Fatin Aydın’a teşekkür ediyorum.

Yine okulda düzenlenen etkinlikte Konya’mızın geleneklerinden birisi olan Yağmurluk Pilavının yaşatılması etkinliği bizi memnun ettik. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen başta Okul Müdürü Fatih Aydın olmak üzere tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.”