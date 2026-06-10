Hacıosmanoğlu'ndan liderlik açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gruptan lider çıkmanın önemine vurgu yaptı

Hacıosmanoğlu'ndan liderlik açıklaması
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gruptan lider çıkmanın önemine değinerek, "İlk maçımız Avustralya ile. Oradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Gruptan lider çıkmanın ne kadar avantajlı olduğunu biliyoruz. Allah nasip ederse gruptan lider çıkıp yolumuza devam edeceğiz" dedi. Avustralya karşılaşması için Hacıosmanoğlu, "Hedefimiz belli ama adım adım gitmek lazım. İlk maçımız Avustralya ile. Oradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Gruptan lider çıkmanın ne kadar avantajlı olduğunu biliyoruz. Allah nasip ederse gruptan lider çıkıp yolumuza devam edeceğiz. Sıcak ama nem yok. Güneş battı, hava da güzel esiyor. Terlemeden sonuç alamıyorsunuz. Çocuklar sıkı çalışıyorlar. Şu anda da tam antrenman havası” dedi. 

Haber Merkezi

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