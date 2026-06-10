Konya'da bu yolu kullanacaklar dikkat!

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Dutlu Caddesi'nde gerçekleştirilecek yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülere uyarıda bulundu.

Konya'da bu yolu kullanacaklar dikkat!
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, Dutlu Caddesi üzerinde Antalya Çevre Yolu Caddesi Kavşağı ile Tavus Baba arasındaki bölümde 10 Haziran Çarşamba günü yol bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilecek. Çalışmalar kapsamında güzergahta yol daraltma uygulanacak.

Saat 09.00 ile 17.00 arasında sürecek çalışmalar nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanabileceği belirtilirken, sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri istendi.

Yetkililer, sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri gerektiğini hatırlattı.

 

Haber Merkezi

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