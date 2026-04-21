Güzelleşmek uğruna yüzünden oldu!

Adana'da 'prenses cilt bakımı' yaptırmak için güzellik merkezine giden kadının yüzünde 2. derece yanık oluştu. 2 yaşındaki oğlunun kendisinden korkup 'öcü' diyerek kaçtığını belirten kadın, 7 bin lira verdiği işlemde mağdur olduğunu belirtti.

Haberin Özeti

  • 7 bin TL ödediği işlem sonrası karakola şikayetçi olan Saide G., güzellik merkezinin önce ilgisiz kalıp sonra rapor karşılığı ücret iadesi teklif ettiğini belirtti.
  • Saide G., yüzündeki yanıklar nedeniyle 2 yaşındaki oğlunun kendisinden "öcü" diyerek kaçtığını belirtirken, güzellik merkezine gidenleri güvenilir yer seçmeleri konusunda uyardı.

Adana'da yaşayan 4 çocuk annesi Saide G. (40), geçtiğimiz cuma günü merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezinde 'prenses cilt bakımı' yaptırdı. 

İddiaya göre bakım sonrası yüzünde yanıklar oluşan kadın evine gönderildi. Evine giden Saide G., yüzündeki ağrılara dayanamayarak gece saatlerinde Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

Yüzündeki yanıklar nedeniyle 2 yaşındaki oğlunun kendisinden korktuğunu belirten mağdur kadın, ücret iadesi teklif eden güzellik merkezine karşı hukuk mücadelesi başlatırken vatandaşları güvenilir yer seçimi konusunda uyardı.

2. Derece Yanık Teşhisi 

Saide G.'ye 2. derece yanık teşhisi konuldu. Hastaneden aldığı raporla karakolun yolunu tutan kadın, güzellik merkezinden ve işlemi uygulayan çalışandan şikayetçi oldu.

Adana'da 7 bin TL ödeyerek yaptırdığı 'prenses cilt bakımı' sonrası yüzünde 2. derece yanık oluşan Saide G., hastane raporuyla birlikte güzellik merkezi hakkında suç duyurusunda bulundu.

“Raporu Gönderin, Paranızı Yollayalım”

Bu sırada güzellik merkezi, Saide G.'ye ulaşarak, "Doktor raporunu gönderin, avukatımıza soralım 7 bin TL'lik paketinizin ücretini iade edelim" dedi.

Yaşadıklarını anlatan mağdur kadın kendileriyle dalga geçtiklerini şu ifadelerle anlattı:

“Prenses cilt bakımı yaptırmaya gittim. Bu gittiğim 3. seanstı ancak ilk 2 seansı saymadılar. Her gitmemde hafif hafif yüzüm yanıyordu ama bu şekilde olmuyordu. Cuma günü seanstan çıktım, eve geldim aynaya baktım ve yüzümde büyük büyük yanıklar olmuş. Güzellik merkezinin sahibi bana ulaşsın diye yazışmalarımız var, aradım ama bana 'geçmiş olsun' diyerek dalga geçerek telefonu kapattılar, hiçbir şekilde geri dönüş yapmadılar. Dün karakola gidip şikayetçi olunca güzellik merkezi sahibi öyle bana ulaştı, 'raporları atın, avukatıma danışayım ondan sonra ödemeyi yapayım' diyerek beni geçiştirdi”

Oğlum Benden Korkuyor

Cilt bakımı yapan çalışanın uzman olmadığını da öne süren Saide G., güzellik merkezinde lazer çalışanlarının olduğunu ve uzman olmadıklarını dile getirerek 2 yaşındaki oğlunun kendisinden korktuğunu şu sözlerle ifade etti.

"2 yaşında ufak bir oğlum var, dün beni gördü ve 'öcü' diyerek kaçtı, balkondan düştü. Çocuğum benim yanıma yaklaşmıyor. Ufak çocuğum benden korkuyor, kaçıyor. Güzellik merkezine giden kişiler mutlaka kaliteli bir yere gitsinler, güvenilir bir yere gitsinler. Evde bir de ufak bebekleri varsa sonrasında çok sıkıntı yaşanıyor."

