Güzelleşmek uğruna yüzünden oldu!

Adana'da yaşayan 4 çocuk annesi Saide G. (40), geçtiğimiz cuma günü merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezinde 'prenses cilt bakımı' yaptırdı.

İddiaya göre bakım sonrası yüzünde yanıklar oluşan kadın evine gönderildi. Evine giden Saide G., yüzündeki ağrılara dayanamayarak gece saatlerinde Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti.

2. Derece Yanık Teşhisi

Saide G.'ye 2. derece yanık teşhisi konuldu. Hastaneden aldığı raporla karakolun yolunu tutan kadın, güzellik merkezinden ve işlemi uygulayan çalışandan şikayetçi oldu.

“Raporu Gönderin, Paranızı Yollayalım”

Bu sırada güzellik merkezi, Saide G.'ye ulaşarak, "Doktor raporunu gönderin, avukatımıza soralım 7 bin TL'lik paketinizin ücretini iade edelim" dedi.

Yaşadıklarını anlatan mağdur kadın kendileriyle dalga geçtiklerini şu ifadelerle anlattı:

“Prenses cilt bakımı yaptırmaya gittim. Bu gittiğim 3. seanstı ancak ilk 2 seansı saymadılar. Her gitmemde hafif hafif yüzüm yanıyordu ama bu şekilde olmuyordu. Cuma günü seanstan çıktım, eve geldim aynaya baktım ve yüzümde büyük büyük yanıklar olmuş. Güzellik merkezinin sahibi bana ulaşsın diye yazışmalarımız var, aradım ama bana 'geçmiş olsun' diyerek dalga geçerek telefonu kapattılar, hiçbir şekilde geri dönüş yapmadılar. Dün karakola gidip şikayetçi olunca güzellik merkezi sahibi öyle bana ulaştı, 'raporları atın, avukatıma danışayım ondan sonra ödemeyi yapayım' diyerek beni geçiştirdi”

Oğlum Benden Korkuyor

Cilt bakımı yapan çalışanın uzman olmadığını da öne süren Saide G., güzellik merkezinde lazer çalışanlarının olduğunu ve uzman olmadıklarını dile getirerek 2 yaşındaki oğlunun kendisinden korktuğunu şu sözlerle ifade etti.