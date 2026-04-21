Markette yaşanan olay vicdanları yaraladı: O anlar kamerada

Mağdur çocuğun otizmli olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, uzmanlar bu tür travmatik olayların çocuklar üzerindeki kalıcı etkilerine dikkat çekiyor.

Söylenenle Değil Davranışlarla Örnek Oluyoruz

Çocuklara söylenen öğütler yerine davranışlarla örnek olunduğunu ifade eden Gül, ebevenyliğin bir yol gösterici olduğunu ve çocuklara rehberlik edilmesi gerektiğini vurguladı.

Çocukların bir birey olrak kabul görmesi gerektiğinin altını çizen Psikolog Gül, disiplini ceza vermek olarak görülmesinin yanlış olduğunu, çocuklara disiplin adı altında verilen ceza ve şiddetin onları korkutarak daha da uzaklaştırdığını söyledi.

Şiddet Özel Çocuklarda Derin İz Bırakıyor

Şiddetin özel ihtiyaçlı çocuklarda daha derin izler bıraktığını belirten Gül, "Özellikle özel ihtiyaçlı çocuklarımızda bu daha derin izler bırakabiliyor. Onlar çünkü kendilerini ifade etmekte zaten zorluk yaşıyorlar. Bir şiddete maruz kaldığı zaman, bir cezaya maruz kaldığı zaman biz onları daha da bastırıyoruz, daha da öfkelendiriyoruz; bu da gelişimlerini geriletmiş oluyor. Özel çocuklarda baskı, normal çocuklara göre daha derin izler bırakabiliyor. Çünkü onlar kendilerini ifade edemiyorlar. Bizim şiddetimiz ve baskımız onları bireysel olarak köreltiyor; değersiz hissediyorlar, özgüvenleri düşüyor. Bu da gelişimlerinin geriye gitmesine sebep olabiliyor" diye konuştu.

“Şiddet Gören Çocuk Bunu Öğrenir”

Çocuklar üzerinde oluşan travmaların uzun vadeli etkilerine de değinen Gül, şu bilgileri verdi:

“Çocuğumuza öğreteceğimiz şeyi davranışlarımızla öğrettiğimiz için onlar da bu şekilde davranmayı öğrenecekler. Yarın öbür gün toplumda suça meyilli çocuklarla karşılaşabiliyoruz; bunlar zaten zamanında ebeveynleri tarafından öğrenerek bu noktalara gelmiş örnekler. İlerleyen süreçte depresyon, madde kullanımına yönelme gibi durumlarla kendini gösterme çabalarına girebiliyorlar. Çocuklarımızla iletişimimizde göz teması kurarak, neler anladığını ve neler hissettiğini sorarak yaklaşmak onların kendini değerli hissetmesini sağlar. Davranışlarımızda ve sözlerimizde tutarlı, net sınırlar olduğu zaman çocuğun sağlıklı gelişimini desteklemiş oluyoruz. Önemli olan çocuğumuzun korktuğu değil, güvendiği ebeveynler olmak. Biz çocuklarımızın birer birey olduğunu unutmamalıyız. Davranışlarımızla örnek olarak onları geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Onları korkutarak değil, rehberlik ederek bu süreci yönetmemiz çok daha kıymetli.”