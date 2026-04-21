Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Adliyeye sevk edildi

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli Valisi **Tuncay Sonel**'in polisteki 3 günlük sorgusu tamamlandı ve adliyeye sevk edildi.

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Adliyeye sevk edildi
İHA
İHAİhlas Haber Ajansı
Haberin Özeti

  • 5 Ocak 2020'den beri kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında oğlu ve koruması tutuklanan Sonel, daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınmıştı.
  • Elazığ'da gözaltına alınan Sonel, karayoluyla Erzurum'a getirilerek Emniyet'te sorgulandı; soruşturmayı Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.

5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve 11 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Ş.E.'de tutuklananlar arasında olan dönemin Tunceli Valisi Mülkiye Başmüfettişi Tuncay Sonel, önce İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınmıştı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Elazığ'da yakalanarak gözaltına alınan Tuncay Sonel'in 3 günlük emniyet sorgusu tamamlandı

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan başhekim sağlık kontrolünden geçirildi

Sonrasında Elazığ'da bulunduğu tespit edilen Tuncay Sonel, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak kara yoluyla Erzurum'a getirilmişti. Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ek süre ile beraber 3 günlük sorgusu tamamlanan Tuncay Sonel, savcılıktaki sorgusu için Erzurum Adliyesi'ne getirildi. Adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 21 Nisan 2026 tarihinde Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.

Tuncay Sonel ile ilgili soruşturmayı ilgili mevzuat gereği Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.

İHA

