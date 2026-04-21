Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan başhekim sağlık kontrolünden geçirildi

2020'den beri kayıp olan Gülistan Doku dosyasında, dönemin valisinin oğlu Mustafa Türkay Sonel dahil toplam 10 şüpheli daha tutuklu bulunuyor.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyonlar düzenlenmiş ve gözaltına alınan 13 şüpheliden aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 10 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi olan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Çağdaş Özdemir de, savcılığın talimatıyla Bursa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Bursa'dan Tunceli'ye getirilen ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan Özdemir, bugün adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşısına çıkartılan Özdemir, ‘resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’ suçundan tutuklandı.

Tunceli Adliyesi’nden çıkartılan Özdemir, Elazığ Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Sağlık kontrolü için ilk olarak Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne getirilen Özdemir, güvenlik amacıyla hastanenin arkasından içeriye alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Özdemir, ardından ekipler tarafından cezaevine götürüldü.

NELER OLMUŞTU

Gülistan Doku olayına ilişin son gelişmeler yakından takip ediliyor. Tunceli’de Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun 2020 yılında ortadan kaybolmasına ilişkin dosyanın yeniden gündeme gelmesi, olayla ilgili soru işaretlerini bir kez daha artırdı. Yıllardır kamuoyunun hafızasında yer eden bu esrarengiz kayıpla ilgili her yeni detay dikkat çekerken, ortaya çıkan bilgiler dosyanın seyrine dair merakı daha da büyüttü. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku dosyasında soruşturma sürüyor. Son gelişmelere göre hakkında kırmızı bülten kararı çıkarılan Umut Altaş'ın ağabeyinin iddiaları da dosyaya girdi. Altaş'ın ağabeyi, Doku'nun Mustafa Türkay Sonel'in cinsel istismarına uğradığını ve hamile kaldığı için öldürdüğünü öne sürdü. Gülistan Doku’ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile yakın koruması Şükrü Eroğlu, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Soruşturmada tutuklu sayısı 10 oldu.