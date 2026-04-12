  • Gençlerbirliği ateşle oynuyor! Seri 9 maça çıktı

Gençlerbirliği, Süper Lig'deki kötü gidişatına Başakşehir karşısında da son veremedi. Ligdeki galibiyeti özlemi 9 maça çıkan başkent temsilcisi, son 7 karşılaşmada ise gol kaydedemedi

Gençlerbirliği, Süper Lig'deki kötü gidişatına Başakşehir karşısında da son veremedi. Ligdeki galibiyeti özlemi 9 maça çıkan başkent temsilcisi, son 7 karşılaşmada ise gol kaydedemedi. Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Süper Lig'in 29. haftasında Başakşehir'e deplasmanda 3-0 yenilen Gençlerbirliği, teknik direktör Volkan Demirel'in ikinci döneminde gol hasretini sürdürüyor. Levent Şahin'in ardından göreve getirilen Demirel yönetimindeki başkent ekibi, çıktığı 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken bu süreçte gol atamadı ve kalesinde 8 gol gördü.

İlk dönemde farklı tablo

Gençlerbirliği, Volkan Demirel'in ilk döneminde ise daha farklı bir performans ortaya koydu. Kırmızı-siyahlı ekip, Demirel yönetiminde ligde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor'u 5-0 mağlup ederek tur atladı.

Ligde 9 maçtır galibiyet yok

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarıda kalesinde gördüğü 3 golle mağlup olan Gençlerbirliği, bu sonuçla ligdeki son 9 maçında galibiyet elde edemedi. Kırmızı-siyahlılar, söz konusu süreçte 3 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Son galibiyetini ligin 20. haftasında sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup ederek alan başkent temsilcisi, ligdeki son 7 maçında gol atma başarısı gösteremedi. 
 

