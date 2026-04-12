Trabzonspor, Onuachu'suz zorlanıyor

Bordo-mavililer, sakatlık veya ceza nedeniyle Onuachu'suz çıktığı 4 maçta sadece bir galibiyet alıp toplam 7 puan kaybetti.

Nijeryalı santrfor Onuachu, bu sezon 25 maçta attığı 22 golle takımının en skorer ismi olup ligde gol krallığında zirvede yer alıyor.

Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalarak golcü Paul Onuachu'nun yokluğunda önemli puan kayıpları yaşamaya devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, golcü oyuncusu Paul Onuachu'nun forma giymediği karşılaşmalarda zorlanırken önemli puan kayıpları yaşadı. Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda gösterdiği mücadeleyle iz bırakan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrfor, ilk sezonunda ligde 21 maçta 15 gol kaydederken bu sezon 25 karşılaşmada 22 golle takımına skor katkısı sağlayan isimlerin başında geldi. Ligde 64 puanla üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, Onuachu'nun görev almadığı maçlarda şampiyonluk yolunda yara aldı.

Trabzonspor, Onuachu'nun forma giymediği 4 karşılaşmada sadece 1 kez galip gelirken 2 karşılaşmadan beraberlikle, 1 müsabakadan da yenilgi ile ayrıldı. Bordo-mavililer, sarı kart cezası nedeniyle 16. haftada Trabzon'da oynanan Beşiktaş müsabakasında görev alamayan Onuachu'nun yokluğunda sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımına davet edilen Nijeryalı oyuncunun forma giymediği 17. haftadaki Gençlerbirliği deplasmanında 4-3 kaybeden Karadeniz ekibi, 18. haftada dış sahadaki Kocaelispor maçını ise uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 kazandı.

Trabzonspor, bu hafta son antrenmanda sakatlanarak kafileden çıkarılan Onuachu'nun eksikliğinde Corendon Alanyaspor karşılaşmasından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, Onuachu'nun oynamadığı 4 karşılaşmada 7 puan kaybetti. Trabzonspor, ligde gol krallığında ilk sırada yer alan Onuachu'nun gol attığı 18 karşılaşmada 13 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 43 puanı hanesine yazdırdı. Trabzonspor, Onuachu'nun gol attığı maçlarda puanların yüzde 67'sini elde etti.