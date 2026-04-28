Gençler, Konya'nın şehir kimliğini uzmanlardan dinledi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR ve Selçuk Üniversitesi iş birliğiyle Gençliğin Üretim Çağı Bölgesel Kariyer Fuarı Konya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi’nde düzenlenen etkinlikte Konya Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Şehir Estetiği Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Şehir Atölyesi de üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

Konya Şehir Atölyesi’nin üniversitelerle gerçekleştirdiği iş birlikleri doğrultusunda; şehrin tarihi yapısının korunması, şehir estetiğinin geliştirilmesi ve şehir odaklı çalışmaların yaygınlaştırılması gibi konular ele alındı. Çalışmalar hem akademik çevrelerle hem de öğrencilerle birlikte yürütülerek daha geniş bir etki alanı oluşturması amaçlandı.

Şehir Atölyesi kapsamında şehir planlama, mimarlık, güzel sanatlar, inşaat mühendisliği, iç mimarlık ve çevre tasarımı gibi farklı mesleki disiplinlerin şehir üzerindeki ortak faaliyetlerinin öğrencilik aşamasında kavranmasının sağlanması ve birlikte çalışma disiplinin elde edilmesi de hedeflendi.

Fuar süresince edinilen etkileşim ortamı, Konya’nın kültürel ve yapısal gelişimine yönelik fikir alışverişini desteklerken, gençlerin bu süreçlere daha aktif katılım sağlamasına katkı sundu.