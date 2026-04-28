Konya Valisi Akın, TÜİK'i makamında ağırladı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun 100'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında Vali Akın'a ziyaret gerçekleştirildi.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 100’üncü kuruluş yıl dönümü ve Türkiye İstatistik Günü dolayısıyla, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkan Yardımcıları Dr. Cihat Erce İşbaşar ve Abdullah Yüksel ile TÜİK Konya Bölge Müdürü Muammer Kubaloğlu, Vali İbrahim Akın’ı makamında ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette; TÜİK’in yürüttüğü istatistiki çalışmalar, veri üretim süreçleri ile kurumun ülkeye ve Konya'ya sunduğu kalkınma politikaları değerlendirildi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İbrahim Akın, TÜİK’in 100 yıllık köklü geçmişine vurgu yaparak tüm kurum çalışanlarının Türkiye İstatistik Günü’nü tebrik etti.