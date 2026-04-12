Genç bisikletçiler Konya Velodromu'nda terliyor

2026 Puanlı Pist Bisikleti Kupası’nın birinci gününde 12 farklı ilden 33 kulüp ve 190 sporcu kıyasıya mücadele etti. Türkiye’de pist bisikletinin gelişimine katkı sağlayacak yeni bir yarış serisi hayata geçiriliyor. Konya Velodromu’nun ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Puanlı Pist Bisikleti Kupası; Türkiye Bisiklet Federasyonu, Konya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Meram Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Dört yarıştan oluşan seri, genç sporculara rekabet ortamı sunarken gelişimlerine de önemli katkı sağlamayı hedefliyor.

12 yaş ve üzeri sporculara açık olarak planlanan organizasyon Nisan, Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında düzenlenecek dört etaplı takvimiyle sezon boyunca devam edecek. Seride sporcuların sezon içinde elde ettikleri en iyi üç derece, yıl sonu genel klasman sıralamasını belirleyecek. Genel klasmanda ilk üç sırayı elde eden sporcular ise kupaların sahibi olurken, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) projesi kapsamında desteklenme imkânı elde edecek.

Pist bisikletinde sürdürülebilir başarı hedefi doğrultusunda hayata geçirilen bu organizasyon, kapsamlı sporcu gelişim projesinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Müsabakalar aracılığıyla erken yaşta yetenekli sporcuların keşfedilmesi, performanslarının bilimsel yöntemlerle geliştirilmesi ve uluslararası arenaya hazırlanması hedefleniyor. Puanlı Pist Bisikleti Kupası’na Spor Toto ve Türk Telekom destek sağlarken, “Bisiklet Şehri” unvanıyla öne çıkan Konya Büyükşehir Belediyesi de genç sporcuların gelişimine önemli katkılar sunuyor.

Farklı yaş kategorilerinden yıldız genç sporcular aynı pistte yarışıyor

2026 Puanlı Pist Bisikleti Kupası’nın ilk etabında 12 farklı ilden 33 kulüp ve toplam 190 sporcu mücadele ediyor. Antalya, Manisa, İzmir, Ankara, İstanbul, Karaman, Konya, Giresun, Nevşehir, Kocaeli, Aydın ve Sivas’tan gelen sporcular, Konya Velodromu’nda kıyasıya rekabet sergiliyor. U13, U15, U17, Genç ve Büyük kategorilerinde kadın ve erkek sporcuların mücadele ettiği ligde; sprint, zamana karşı, bireysel takip, scratch ve takım takip disiplinleri yer alıyor.

Sporcular, her yarış öncesinde düzenlenen gelişim kamplarında Milli Takım antrenörleri eşliğinde hazırlanma fırsatı bulurken; bu süreçte teknik ve fiziksel gelişimlerini destekleyerek hız, dayanıklılık ve taktik becerilerini üst seviyeye taşıyor. Organizasyon kapsamında her etapta kendi kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya verilirken sezon sonunda genel klasmanda ilk üçe giren sporcular kupayla ödüllendirilecek ve SEM kapsamında sporcu burs desteği almaya hak kazanacak.

2026 Puanlı Pist Bisikleti Kupası Takvimi:

1. Yarış: 11–12 Nisan 2026

2. Yarış: 11–12 Temmuz 2026

3. Yarış: 26–27 Eylül 2026

4. Yarış: 7–8 Kasım 2026

