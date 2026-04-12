Dünya Şampiyonası başlıyor

Türkiye'nin de katılacağı Dünya Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası'nda grup maçları yarın başlıyor

Türkiye Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı'nın da mücadele edeceği Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçları, yarın Güney Afrika'da başlayacak. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun açıklamasına göre başkent Cape Town'daki organizasyon 19 Nisan Pazar gününe kadar sürecek. Türkiye şampiyonada Tayland, Türkmenistan, Güney Afrika, Bosna Hersek ve Meksika ile karşılaşacak. Ay-yıldızlıların maç programı (TSİ) şöyle…

Yarın:
14.00 Türkiye-Tayland

Bayern Münih rekor kırdı
Bu Habere de Bak
Bayern Münih rekor kırdı

14 Nisan Salı:
14.00 Türkmenistan-Türkiye

16 Nisan Perşembe:
21.00 Türkiye-GüneyAfrika

17 Nisan Cuma:
17.30 Bosna Hersek-Türkiye

19 Nisan Pazar:
14.00 Türkiye-Meksika
 

Bakmadan Geçme

Selçuk Tıp'ta dört kritik birimin kapasite ve konforu artırıldı
Selçuk Tıp’ta dört kritik birimin kapasite ve konforu artırıldı
Konya'dan Diyarbakır'a kardeşlik köprüsü kuruldu
Konya’dan Diyarbakır’a kardeşlik köprüsü kuruldu
Hikaye yaz, altın kazan: 14. Geleneksel Yarışma başladı
Hikaye yaz, altın kazan: 14. Geleneksel Yarışma başladı
Konya'daki dev fuar yoğun katılımla sona erdi
Konya'daki dev fuar yoğun katılımla sona erdi
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 12 Nisan Pazar günü
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 12 Nisan Pazar günü
Konya'da rahatsızlanan vatandaşın imdadına hava ambulansı yetişti
Konya'da rahatsızlanan vatandaşın imdadına hava ambulansı yetişti