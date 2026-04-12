Dünya Şampiyonası başlıyor
Türkiye'nin de katılacağı Dünya Erkekler Buz Hokeyi Şampiyonası'nda grup maçları yarın başlıyor
Türkiye Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı'nın da mücadele edeceği Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçları, yarın Güney Afrika'da başlayacak. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun açıklamasına göre başkent Cape Town'daki organizasyon 19 Nisan Pazar gününe kadar sürecek. Türkiye şampiyonada Tayland, Türkmenistan, Güney Afrika, Bosna Hersek ve Meksika ile karşılaşacak. Ay-yıldızlıların maç programı (TSİ) şöyle…
Yarın:
14.00 Türkiye-Tayland
14 Nisan Salı:
14.00 Türkmenistan-Türkiye
16 Nisan Perşembe:
21.00 Türkiye-GüneyAfrika
17 Nisan Cuma:
17.30 Bosna Hersek-Türkiye
19 Nisan Pazar:
14.00 Türkiye-Meksika