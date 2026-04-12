Bayern Münih rekor kırdı

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) lideri Bayern Münih, deplasmanda St. Pauli'yi 5-0 yenerek bu sezon 105 gole ulaştı ve bitime 5 hafta kala ligin gol rekorunu kırdı

AA
AAAnadolu Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) lideri Bayern Münih, deplasmanda St. Pauli'yi 5-0 yenerek bu sezon 105 gole ulaştı ve bitime 5 hafta kala ligin gol rekorunu kırdı. Bundesliga'nın 29. haftasında Bayern Münih, deplasmanda St. Pauli ile karşı karşıya geldi. Maçın gollerini, 9. dakikada Jamal Musiala, 53. dakikada Leon Goretzka, 54. dakikada Michael Olise, 65. dakikada Nicolas Jackson ve 88. dakikada Raphael Guerreiro kaydetti.

Bu sonuçla puanını 76 yapan Bayern Münih, ikinci sıradaki Borussia Dortmund'un 12 puan önünde ligin tamamlanmasına 5 hafta kala liderliğini sürdürdü. Belçikalı teknik direktör Vincent Kompany'nin öğrencileri, ligin 29. haftasında 105 gole ulaşmayı başararak 1971-1972 sezonundaki kulübe ait 101 gollük Bundesliga rekorunu kırmış oldu.

Basketbolda derbi ateşi
Bu Habere de Bak
Basketbolda derbi ateşi
AA

Bakmadan Geçme

Selçuk Tıp'ta dört kritik birimin kapasite ve konforu artırıldı
Selçuk Tıp’ta dört kritik birimin kapasite ve konforu artırıldı
Konya'dan Diyarbakır'a kardeşlik köprüsü kuruldu
Konya’dan Diyarbakır’a kardeşlik köprüsü kuruldu
Hikaye yaz, altın kazan: 14. Geleneksel Yarışma başladı
Hikaye yaz, altın kazan: 14. Geleneksel Yarışma başladı
Konya'daki dev fuar yoğun katılımla sona erdi
Konya'daki dev fuar yoğun katılımla sona erdi
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 12 Nisan Pazar günü
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 12 Nisan Pazar günü
Konya'da rahatsızlanan vatandaşın imdadına hava ambulansı yetişti
Konya'da rahatsızlanan vatandaşın imdadına hava ambulansı yetişti