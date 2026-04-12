Bektaş, tarım fuarını ziyaret etti

CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş’a Tarım Fuarını ziyaretinde, Selçuklu İlçe Başkanı Ali Naci Çobanoğlu, Meram İlçe Başkanı Halil Erdem, Karatay İlçe Başkanı Refik Serttaş ve partililer eşlik etti.

Tarım fuarına katılan firmaların stantlarını ziyaret eden Barış Bektaş, firmaların üretimleri ve sorunlarını dinleyerek, “Ekonominin genel seyrinin iyi olmadığı ve ABD ve İran savaşından dolayı ülkemiz ekonomisi iyi gitmediği gibi, gittikçe de durağanlaşıyor. Çiftçimiz ve üreticimizde önünü görmekte oldukça zorlanıyor. Özellikle çiftçimiz ekonomik şartlarının iyi olmadığından makine ve ekipman almakta zorlanıyor. Böylesi durumlarda dünyanın birçok ülkesi üreticisini ve sanayisini destekliyor. Bu ülkelerin kamu bankalarınca finans desteği sağlanırken, bizde de bu durum yetersizdir. İktidar çiftçimizi, üreticimizi ve sanayicimizi finans noktasında desteklemelidir. Kamu bankalarında finans desteği sağlamalıdır. Bunun yanında stratejik bir sektör olan tarım sektörü ve paydaşlarının yaşadığı sorunları çözüme kavuşturarak, ayakta kalmasını sağlamalıdır. Tarım fuarı Konya’mız için oldukça önem taşıyor. Çünkü Konya, tarımsal üretim ve sanayisinde iyi bir yerdedir. Fuar alanının daha yeterli hale getirilerek, yeni holler ilave edilmelidir. Fuar alanına ulaşımı daha da kolaylaştırmalıyız. Konya tarım fuarının düzenlemesine emek veren kurumlara ve herkese teşekkür ediyorum ” dedi.