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Futbolseverler dikkat! Yayın frekansları güncellendi

TRT, Dünya Kupası maçları için frekans bilgilerini paylaştı

Futbolseverler dikkat! Yayın frekansları güncellendi
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki maçları yayımlayacak TRT, frekans bilgileriyle ilgili duyuru yaptı. Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi.

Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı. Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

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TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794
Polarizasyon: V (Dikey)
Sembol oranı: 30000
FEC: 3/4
 

Haber Merkezi

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