FIFA'dan 3 Türk takımına transfer yasağı geldi

FIFA, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği ve Gaziantep FK ile 2. Lig takımlarından Ankaragücü'ne 3'er dönem transfer yasağı getirdi. FIFA'nın açıklamasına göre "mali anlaşmazlıklar veya mevzuata aykırılık gibi çeşitli ihlaller nedeniyle yeni oyuncu kaydetmeleri geçici olarak yasaklanan kulüpler" arasında yer alan Gençlerbirliği, Gaziantep FK ve Ankaragücü'ne 3'er dönem transfer yasağı verildi. FIFA'nın kulüplere uyguladığı geçici transfer yasakları, mali açıdan mevzuat ihlalleri giderilince veya finansal anlaşmazlıklar yaşadığı futbolcuların borçları ödenince kaldırılıyor.