  • Haberler
  • Spor
  • Konya Büyükşehir kazandı, seri Gaziantep'e taşındı

Konya Büyükşehir kazandı, seri Gaziantep'e taşındı

Sarı-siyahlılar, play-off yarı final mücadelesinde Gaziantep Basketbol ile oynadığı ikinci maçı kazanarak seriyi 1-1'e getirdi ve final umudunu son maça taşıdı

Konya Büyükşehir kazandı, seri Gaziantep'e taşındı
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Basketbol Erkekler 1. Lig’de play-off yarı final maçlarının heyecanı sürüyor. Konya Büyükşehir Belediyespor, serinin ikinci maçında evinde Gaziantep Basketbol ile karşılaştı. Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde oynanan maçtan Konya Büyükşehir Belediyespor zaferle ayrıldı. Konuk takımda Sırp oyun kurucu Nemanja Nenadic, sakatlığı sebebiyle forma giyemedi. İki takım da maça tutuk başladı ve ilk dakikalarda sayı bulmakta sıkıntı yaşadılar. Alp Karahan’ın üçlükleri ile maça ısınan Konya Büyükşehir, ilk çeyreği 20-13 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de skor üstünlüğünü sürdüren sarı-siyahlı temsilcimiz, soyunma odasına 43-33 önde girdi.

Üçüncü çeyreğe 9-0 ile başlayan Gaziantep, farkı bire kadar düşürdü. (43-42) Ancak Konya Büyükşehir, yeniden üçlük sayılarla üstünlüğünü korudu ve üçüncü çeyreği 62-55 ile üstün geçti. Son periyot nefes kesti. Gaziantep geriye dönerek önce farkı tek topa çekti. Bitime 1.38 kala Rijad Aydın’ın üçlüğü ile Gaziantep 74-72 öne geçti. Oğulcan Baykan üçlükle yeniden takımını öne taşıdı. 32 saniye kala Rijad Aydın çizgiden kaçırmadı ve skor Gaziantep adına 76-75’e geldi.

19 saniye kala New Williams basket faulle Konya Büyükşehir’in 78-76 öne geçmesini sağladı. Moladan sonra 19 saniyeyi kullanmak yerine konuk takım, topu öne taşımak adına 14 saniyelik hücum etti ve hata yapmış oldu. Gaziantep Basketbol 14 saniye içinde hücum edemedi ve kalan sürede hata yapmayan Konya Büyükşehir Belediyespor salondan 82-78 galip ayrıldı. 16 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Gaziantep'te oynanacak mücadeleyi kazanan takım adını finale yazdıracak. Konya Büyükşehir'de Alp Karahan 30 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, 3 top çalma, Chris Coffey 12 sayı, 8 ribaunt, New Williams 13 sayı, 5 ribaunt, 6 asist, Ege Havsa 10 sayı, 5 ribaunt, 3 asistle oynadı. 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'da tarlayı pelikanlar bastı! İşte o anlar
Konya'da tarlayı pelikanlar bastı! İşte o anlar
'Özellerin' gözünden Karatay objektiflere böyle yansıdı
‘Özellerin’ gözünden Karatay objektiflere böyle yansıdı
Konya'da çöpten çıkan sanat eserleri!
Konya'da çöpten çıkan sanat eserleri!
Konya dahil 23 ilde uyuşturucu zincirine büyük darbe! 402 gözaltı
Konya dahil 23 ilde uyuşturucu zincirine büyük darbe! 402 gözaltı
Konya'da can pazarı! Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı
Konya'da can pazarı! Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı
Konya'da kaçak avın faturası ağır oldu!
Konya'da kaçak avın faturası ağır oldu!