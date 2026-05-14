‘Özellerin’ gözünden Karatay objektiflere böyle yansıdı

Karatay Belediyesi ve Karatay Özel Eğitim Meslek Okulu iş birliğiyle "Benim Gözümden Karatay" adlı fotoğraf sergisi Ulubatlı Hasan Kafe'de açıldı.

Karatay Belediyesi ve Karatay Özel Eğitim Meslek Okulu destekleriyle hazırlanan “Benim Gözümden Karatay” adlı fotoğraf sergisi, özel gereksinimli bireylerin objektifinden karele yansıdı. Fotoğraflar, Karatay’ın farklı bölgelerinden görüntüler içerirken; sergide toplam 87 fotoğraf yer aldı.

Proje kapsamında sergilenen fotoğraflar, ziyaretçilere duygusal anlar yaşatırken özel bireylerin hayata bakışını ve yaşadıkları şehre dair gözlemlerini sanat aracılığıyla yansıttı.Proje öğretmenleri İsmail Tuna ve Mustafa Perçin rehberliğinde hazırlanan sergide, proje öğrencileri Mustafa Çalışkan, Gülsema Akbulut ve Harun Efe Türk’ün çektiği fotoğraflar sanat severler tarafından çok beğenildi.

Serginin açılış programına Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Karatay Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Soner Selçuk Tekeli, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda davetli katıldı.

Çok Anlamlı Ve Güzel Bir Sergi

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, özel bireylerin sosyal ve kültürel hayatın içerisinde aktif şekilde yer almalarının önemine dikkat çekerek, bu tür projelerin hem farkındalık oluşturduğunu hem de öğrencilerin yeteneklerini ortaya koyduğunu ifade etti.

‘Benim Gözümden Karatay’ projesiyle çocukların sadece fotoğraf çekmediğini, aynı zamanda hayata nasıl baktıklarını, sevgiyi nasıl gördüklerini ve yaşadıkları şehri nasıl hissettiklerini gösterdiklerini belirten Başkan Kılca, “Çok anlamlı ve özel bir serginin açılışında bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Görüyorum ki imkân verildiğinde onların yeteneklerinin ne kadar çok olduğunu ortaya çıkarmış oluyoruz. Karatay Belediyesi olarak özel bireylerimizin sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda daha fazla yer almalarını önemsiyoruz.

Çünkü biliyoruz ki fırsat verildiğinde çok güzel işlere imza atılıyor. Hocalarımıza ve ailelerimize teşekkür ediyorum.

Tüm çocuklarımızı da gözlerinden öpüyorum, onları tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun inşallah. Biz onlara ve ailelerimize, okullarımıza destek vermeye devam edeceğiz.”şeklinde konuştu.

Karatay Belediyesi’ne Teşekkür

Etkinlikte konuşan öğrenci velileri ve proje öğretmenleri, “Benim Gözümden Karatay” sergisinin özel öğrenciler açısından taşıdığı anlamı vurgulayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergide söz alan bir öğrenci velisi, projede çocuklara verilen desteğin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, “Buradan okulumuza, başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız için gösterdikleri ilgi ve emek bizleri çok mutlu etti.

Okul müdürümüze, öğretmenlerimize ve özellikle İsmail Bey’e teşekkür ediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun”dedi.

Eğitimciler olarak bu tür projelerden büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Tuna, “Bu çalışma özel gereksinimli bireylerin serbest zaman becerilerini nasıl değerlendirebildiklerini göstermesi açısından çok önemli ve örnek bir proje oldu.

Sürecin her aşamasında desteklerini hissettiğimiz Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve okul idaremize teşekkür ediyoruz. İnşallah özel öğrencilerimiz için daha güzel çalışmalara imza atacağız” ifadelerini kullandı.