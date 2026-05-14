Konya Şeker'de seçim olacak mı? Başkan Erkoyuncu açıkladı

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, son günlerde gündeme gelen seçim söylentilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Erkoyuncu, algı oluşturulmaya çalıştığını belirtti. Göreve gelişlerinin üzerinden henüz iki yıl bile geçmediğini hatırlatan Erkoyuncu, “Neden seçim yapacağım? Daha seçim yapalı iki yıl olmamış. Böyle bir niyetim de derdim de yok” dedi.

Kurumun sürekli seçim tartışmalarıyla gündeme getirilmesinin doğru olmadığını vurgulayan Erkoyuncu, “Kurumun işi gücü seçim mi? Zamanı gelince seçim yapılır. Seçimler dört yılda bir oluyor. Geçmiş dönemlerde de ortalama üç yılda bir yapılmış. Günü geldiğinde yine yapılır” ifadelerini kullandı. Başkan Erkoyuncu, asıl gündemlerinin üretim, yatırım ve çiftçiye hizmet olduğunu kaydetti.