Fenerbahçe'de Konyaspor mesaisi
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün de devam etti. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk ve 2 grup halinde pas çalışmaları yapan ekip, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. İstanbul ekibi, cuma günkü idman sonrasında ise Konya’ya gelecek.