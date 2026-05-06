Uğurcan'dan teşekkür ve destek çağrısı
Konyaspor'un savunmacısı Uğurcan Yazğılı, Türkiye Kupası'nı Konya'ya getireceklerini belirterek, 'Antalya'da taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak' dedi
Tümosan Konyaspor’un savunmacısı Uğurcan Yazğılı, Türkiye Kupası’nı Konya’ya getireceklerini belirtti. Maç sonrasında konuşan yeşil-beyazlı futbolcu, “Taraftarımız sağ olsun buraya geldiler. Her yerde bizimleler. Gerçekten onlara çok teşekkür ederim. Antalya'da onlara çok ihtiyacımız olacak. İnşallah hep birlikte bu kupayı şehrimize getireceğiz inşallah” ifadelerine yer verdi.