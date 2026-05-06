Aydınlar Ocağında aşıklık geleneği konuşuldu

Âşık Mehmet Atar’ın, âşıklık geleneğinin üstatlarından olduğunu söyleyen Aydınlar Ocağı Başkanı Dr. Mustafa Güçlü “Ataroğlu Türk âşıklık geleneğinin Konya’daki zirve temsilcilerinden biridir. Uzun yıllar âşıklık geleneğine hizmet etti. Âşıklar Bayramını uzun yıllar sunuculuğunu yaptı” dedi.

Musikinin insanoğlunun varoluşuyla birlikte ortaya çıkan bir kültürel değer olduğunu anlatan Güçlü “Müzik insanın ayrılmaz bir parçasıdır. Sonradan Müslüman olan bir zat Muhammed Hamidullah’a gelerek Kur’an’ın tamamının bir musiki kuralında olduğunu ama bazı yerlerin uymadığını söyleyince (Biz oraları bağlaç olarak ilave ettik) diye cevap vermiş. Hamidullah bu tespit üzerine (Ya Rab, pek çok alanda mucizevî yönünü biliyordum da musikide de mucizevi bir yönün olduğunu bilmiyordum, öğrendim, etkilendim) diye anlatır.

Musiki bütün sesler, aletler gibi nötrdür; bir şey, kullanma amacına göre değer kazanır veya değer kaybeder. Musiki de yüce, hayırlı bir işte kullanılırsa, Müslümanın imanını artırırsa hayırlı bir iş, fıskına sebep olursa kötü bir iştir. Bu; bıçağın ameliyatta, ekmek kesmede kullanılırken hayırlı, cinayette kullanılırken kötü olması gibidir. Bıçağı ya da müziği kötü veya iyi yapan niyettir” diye devam etti.

Âşıklık geleneğine dair bilgiler veren Ataroğlu “Sancı çekmeden doğum olmaz. Türküler de sancılarla doğar. Millet olarak türkülerimizi çok ihmal etmişiz. Hatta aleviler olmasa Türk halk müziği kaybolup gidecekti. Âşıklar şiirden başka, özellikle kış günlerinde köy odalarında Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun gibi pek çok hayat hikâyesi anlatır, ilgiyi devam ettirmek için de bir günde bitirmezdi. Sözlü kültürümüz böyle yaşatılırdı. Günümüzde halk kültürümüzü yaşatmakta, gençlere öğretmekte zafiyetler var” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşması sırasında yurdun farklı yörelerinden ve farklı ozanlardan eserleri bağlamasıyla birlikte yorumlayan âşık Mehmet Atar’a (Ataoğlu) program sonunda Aydınlar Ocağı Başkanı Dr. Mustafa Güçlü kitap takdim ederken ailesi de resimde yer aldı.