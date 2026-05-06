23 Nisan ruhu Bahçeşehir Koleji'nde yaşatıldı

Bülbül konuşmasında, “Kıymetli velilerim, değerli öğretmenlerim ve sevgili öğrencilerim; önderimiz Atatürk’ün liderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması, milletimizin kendi kendini yönetmesinin önünü açmıştır. Sevgili çocuklar, sizler bu dünyanın gerçek sahipleri ve geleceğimizsiniz. Bayramlarımızın kıymetini bilin. Göreviniz büyük, yolunuz uzun. Gördüğünüz her yerde Atatürk’ün resmine bakın; O her zaman size bakıyor. Bayramınız kutlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından 3. ve 4. sınıf öğrencilerinden oluşan koro sahne aldı. Programda ayrıca satranç turnuvasında dereceye giren öğrencilere ödülleri okul müdürü Nergiz Bülbül ve satranç öğretmeni Suzan Ekici tarafından verildi. Resim yarışmasında derece elde eden öğrencilere ödüllerini görsel sanatlar öğretmeni takdim ederken, diğer branşlarda dereceye giren öğrenciler de ödüllerini okul müdürü Bülbül’ün elinden aldı.

Etkinlikler kapsamında anaokulu öğrencileri sahne performanslarıyla beğeni toplarken; birinci sınıf öğrencileri “Bayrak”, ikinci sınıf öğrencileri “Dünya Çocukları” ve üçüncü sınıf öğrencileri ise “Anadolu Ateşi” adlı gösterilerini sundu. Program, tüm öğrenci ve öğretmenlerin birlikte 100. Yıl Marşı’nı söylemesiyle sona erdi. Program ile ilgili görüş ve düşüncelerini aktaran veliler, çok güzel bir program hazırladığını ifade ederek, okul idaresi, öğretmenler ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

