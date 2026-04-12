Efeler Ligi'nde paly-off heyecanı başlıyor

Efeler Ligi'nde play-off etabı bugün başlıyor. Normal sezonu lider tamamlayan Ziraat Bankkart-Spor Toto, Halkbank ise Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak. Başkent voleybol salonunda oynanacak iki maç da Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Efeler Ligi'nde gözler şampiyonu belirleyecek final etabına çevrildi. Normal sezonu ilk dört sırada bitiren takımlar 2025-2026 sezonu şampiyonu olabilmek için ter dökecek.

İlk mücadele Ankara derbisine sahne olacak ve Ziraat Bankkart ile Spor Toto arasında oynanacak. Ziraat Bankkart Play-offlara lider olarak gelirken Spor Toto normal sezonu dördüncü sırada tamamladı. Lig, kupa ve Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde namağlup serisini 15 maça çıkaran Ziraat Bankkart, son yenilgisini Spor Toto karşısında almıştı. Başkent voleybol salonunda oynanacak olan keyifli mücadele 16'dan itibaren Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Günün ikinci yarı final maçında ise Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta 'yi konuk edecek. Sezonu ikinci sırada tamamlayan Halkbank ile play-offlara üçüncü basamaktan katılan Galatasaray HDI Sigorta Lig ve şampiyonlar liginde toplamda dört kez karşılaştı. Her iki takım da kendi evinde olmak üzere ikişer kez galip geldi. Seride ev sahipliği avantajı Halkbank'ta yer alıyor. Başkent voleybol salonunda saat 19'da oynanacak bu karşılaşma da Tabii Spor'dan naklen yayınlanacak. Yarı final serisinde iki galibiyete ulaşan takım adını finale yazdıracak.